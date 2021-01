Alejandro Hohberg se refiere a su pasado en Alianza Lima y Universitario

Una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes fue la llegada de Alejandro Hohberg a Sporting Cristal. Si bien el anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club bajopontino este jueves 7, este viernes lo oficializaron a través de una conferencia de prensa. En el evento, el jugador se refirió al porqué eligió al elenco de Roberto Mosquera .

“Me siento muy bien en lo deportivo. Físicamente me siento en buenas condiciones y como todo inicio de año, estoy con las mayores inspiraciones de poder tener una gran temporada y esperar superarme, seguir mejorando porque en eso se basa mi carrera”, empezó declarando el flamante refuerzo de Sporting Cristal.

Alejandro Hohberg también se refirió a su pasado en Alianza Lima y Universitario de Deportes, pues es el primer jugador en la historia del fútbol peruano en jugar en los tres equipos más grandes del país de manera consecutiva: “Respecto a los 3 equipos más importantes del Perú, no lo tenía en cuenta, pero eso es algo más para la prensa”, señaló el delantero rimense.

Mira aquí la presentación de Alejandro Hohberg

Alejandro Hohberg sobre Sporting Cristal

El exdelantero de Universitario de Deportes señaló que el cuadro bajopontino es el “equipo ideal en este momento de mi carrera, me toma en uno de mis mejores momentos, profesional y persona. Me brindaron mucha confianza y muchas ganas, es lo que más me motivó, no tengo duda que con profesionalismo y trabajo las cosas se van a dar poco a poco”. Recordemos que Alejandro Hohberg firmó con Sporting Cristal por las próximas dos temporadas .

