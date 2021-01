Eden Hazard: “Me quedo con la sed de Cristiano y la zurda de Messi”

Eden Hazard, capitán de la selección de Bélgica y estrella de Real Madrid, se refirió a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los mejores jugadores del mundo desde hace más de una década.

En una entrevista por su cumpleaños número 30, el ‘Duque’ reveló para RTBF que le gustaría tener el pie izquierdo de Messi. Asimismo, sobre ‘CR7′ admitió que se quedaría con su sed de ganar trofeos y anotar siempre.

El análisis no quedó ahí, pues también aseguró que le gustaría tener la clase que tenía su director técnico Zinedine Zidane. “Yo también tengo clase, ¿no? Pero él tiene más”, contó entre risas el volante.

Al ser consultado sobre qué regla cambiaría en el fútbol, Hazard eligió que desaparezca el VAR. “Le quita tanta diversión al fútbol, tantas emociones. Marcamos y luego nos preguntamos qué va a pasar. Bueno, ha corregido muchos errores, pero la injusticia también es la belleza del fútbol. Sin dudarlo ¡Ciao al VAR!”, agregó.

Por otro lado, le consultaron que si pudiera viajar al pasado y coincidir con un jugador de otra era, a quién elegiría. El volante del Real Madrid eligió al mítico 10 de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

”Si no hubiera estado cerca de Zidane y Thierry Henry, los habría mencionado. Pero un jugador al que nunca he conocido... me llevaría a Riquelme. Vi todos sus vídeos cuando era más joven. Sí, me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. Sería genial”, indicó Hazard.

