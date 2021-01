El micro de Santos FC sufrió un golpe en la parte delantera tras el duelo ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2020. Darío Ebertz conductor del micro aseveró que fue una rama.

“Que no mientan. Ponen a la gente enardecida en Brasil. ¡Fue una rama! Se los dije a los brasileños cuando bajaron: ‘no digan cosas que no son, que piedrazo no es”, inició Ebertz para Diario Olé.

“Venía un camión con un container adelante y no se corría pese a que las motos de la Policía le hacían señas. Pasó ahí por donde está el casino flotante, el camión se arrimó mucho al cordón, le pegó a una rama y se nos vino encima. Fíjate que está astillada, en esa zona no puede pegar una piedra y partir”, manifestó el conductor sobre el incidente.

Por otra parte, el Santos había informado que antes de llegar al hotel donde se hospedaban, su bus fue apedreado y pudo haber causado daños severos sobre alguno de los delegados del equipo.

“Una actitud lamentable que va contra el tamaño del duelo entre dos de los mejores equipos del continente”, finalizó el ‘Peixe’ sobre el lamentable evento ocurrido tras el partido.

En un partido de desarrollo discreto y con pocas emociones, ni el Xeneize ni el Peixe consiguieron sacarse ventajas, por lo que la definición de la semifinal se muda al desquite que se celebrará el 13 de enero en Vila Belmiro, donde Santos tendrá la localía y Boca podría avanzar en caso un empate con goles de por medio.

