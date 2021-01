Bombazo en AEW: The Bullet Club vuelve a juntarse en Dynamite

AEW no deja de sorprender. El pasado miércoles 30 de diciembre hizo un programa especial y emotivo dedicado a la memoria de Brodie Lee. Una semana después, el episodio de Dynamite estuvo de infarto: dos títulos estuvieron en juego y terminó con la reunión de The Bullet Club.

Esta agrupación fue una facción de New Japan Pro-Wrestling, conformado por Doc Gallows, Karl Anderson, Kenny Omega y The Young Bucks. Sin embargo, cada uno tomó su camino y cambiaron de empresas; los dos primeros se fueron a WWE y posteriormente a Impact Wrestling. Mientras que los demás fueron parte de la creación de All Elite Wrestling.

Nada parecía indicar sobre un nuevo regreso, a pesar de que se sabe que la compañía de Tony Khan ha dejado en claro que puede trabajar –y lo hizo- con otras corporaciones de lucha libre. Este miércoles 6 de enero impactó al público cuando aparecieron los recordados The Good Brothers y ayudaron al vigente campeón mundial de AEW.

Doc Gallows y Karl Anderson, contra todo pronóstico, aparecieron cuando Jon Moxley estaba a punto de atacar con un bate de béisbol a su amigo y colega Kenny Omega, quien había luchado y vencido a Rey Fenix. Los actuales campeones mundiales en parejas de Impact atacaron sin piedad al popular Dean Ambrose, como se hacía llamar en WWE.

Los Young Bucks también se unieron a la fiesta, pero para calmar a sus compañeros del entonces Bullet Club, pues la paliza que le estaban dando a Moxley fue brutal. Al final, los cinco hacen el gesto que los hizo populares: el de Too Sweet (muy dulce en español) para sellar el capítulo de la noche.

