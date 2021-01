Alejandro Hohberg: camino a La Florida

El desempeño de Alejandro Hohberg en los últimos años lo ha llevado a ser parte de los denominados clubes grandes del fútbol nacional. El mediapunta peruanouruguayo defendió los colores de Alianza Lima en los años 2017 y 2018, para luego mudarse, en medio de críticas, a tienda crema (2019-2020).

Pese a que la conexión con el plantel y con la institución se resquebrajó luego de que la ‘U’ rechazó una oferta de la U. de Chile por el jugador a mediados de octubre, un grupo de hinchas confiaba en que Hohberg seguiría siendo parte del equipo para enfrentar la Liga 1 2021 y la Copa Libertadores.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y el gerente crema, Francisco Gonzales, solo confirmó lo que ya era un secreto a voces. “Lo concreto del vínculo con Alejandro Hohberg es que había un contrato de dos años, pero el jugador consideró necesario dejar sin efecto el vínculo. Todo en buenos términos y él probablemente tenga otras posibilidades, pero nosotros estamos satisfechos por lo que dio con el club. Nació de él la posibilidad de terminar el vínculo con el club y tuvimos que aceptarlo”, señaló.

¿Cuál es su nuevo destino? La posibilidad de integrar la larga lista de jugadores que han tenido la dicha de vestir la camiseta de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal es una latente y real. Y es que el ‘Enano’ recibió una oferta del actual campeón de la Liga 1 por dos temporadas e incluso se supo que ya existiría un acuerdo entre ambas partes, tras las negociaciones que se iniciaron a fines de diciembre del año pasado a pedido de Roberto Mosquera. El cuadro celeste solo espera que el jugador regrese de sus vacaciones para firmar el contrato. No obstante, hay algo que podría cambiar las cosas.

En Chile lo quieren

La República tuvo información de que Hohberg recibió en las últimas horas una propuestas interesante desde Chile. Colo Colo tomó contacto con la empresa que representa al delantero, luego de que el entrenador Gustavo Quinteros pidiera contratar al exatacante de Universitario.

Hoy el jugador de 29 años deberá analizar cuál es la mejor opción, pues hay que recordar que el torneo chileno culmina recién el 18 de febrero y no se podrá incorporar jugadores hasta el siguiente campeonato que iniciaría a fines de marzo, por lo que tendría que esperar tres meses para comenzar a tener actividad.

Se supo que la oferta desde Chile seduce a Hohberg y que ese sería el único impedimento para no llegar a La Florida. Eso sí, en tienda rimense le han pedido que tome una decisión lo antes posible, pues en los próximos días iniciarán la pretemporada pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores que afrontarán este año.

Hay que destacar que el ‘Enano’ fue uno de los jugadores más influyentes de la Liga 1, convirtiéndose en el máximo anotador de Universitario con 13 tantos. Sin duda, razón suficiente para que más de un equipo se fi je en él, pues se supo que también tuvo ofertas de Melgar, Vallejo, de la MLS y de Qatar.

Alejandro González: “Sé que vengo a un equipo competitivo”

Alejandro González fue presentado oficialmente como refuerzo de Sporting Cristal. El uruguayo vuelve a La Florida después de 12 años. “Un jugador de 19 años no es el mismo que uno de 25 o de 37. Hay una evolución a nivel futbolístico, que hace que el jugador entienda mejor el juego. Hoy, después de 12 años, puedo aportar desde la experiencia un montón. Sé que vengo a un equipo competitivo, no será fácil encontrar un lugar. Me gustó mucho la intensidad del equipo y creo que mis características van alineadas con la forma que tiene de jugar el profesor Mosquera”, dijo.

Los elegidos

Estos son los jugadores que han defendido la camiseta de la ‘U’, Alianza Lima y Sporting Cristal;

Andrés ‘Balán’ Gonzales. Giancarlo Carmona Christian Ramos Germán Carty Roger Serrano Gustavo Tempone Paul Cominges Alberto Rodríguez Juan Diego Gonzales Vigil Jhoel Herrera Willyan Mimbela Roberto Holsen José Moisela Rafael Quesada Carlos Orejuela Alexis Ubillus Edgar Villarím

