Tévez tras empate a cero frente a Santos: “A Brasil vamos tranquilos”

Carlos Tevez, capitán de Boca Juniors, habló ante los medios al cierre del empate a cero contra Santos por semifinales de Copa Libertadores y señaló que la llave está abierta de cara a la revancha, el próximo 13 de enero en el Estadio Vila Belmiro.

“Santos no nos llegó en ningún momento. El partido está abierto, no nos convirtieron goles. Ellos plantearon un partido defensivo y no podíamos romper”, atinó en primera instancia Carlos Tévez.

“Vamos tranquilos a Brasil donde ellos van a tener que salir a atacar y nosotros podemos lastimar”, subrayó el popular ‘Apache’ luego del partido disputado en La Bombonera.

Boca 0-0 Santos: trámite del partido

Boca Juniors y Santos empataron 0-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2020 jugado este miércoles 6 de enero en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires.

En un duelo de desarrollo discreto y con pocas emociones, ni el xeneize ni el peixe consiguieron sacarse ventajas, por lo que la definición de la semifinal se muda al desquite que se celebrará el 13 de enero en Vila Belmiro, donde Santos tendrá la localía y Boca podría avanzar en caso saque un empate con goles de por medio.

El ganador de esta serie se medirá en la finalísima del próximo 30 de enero en el Maracaná con el vencedor de la otra semifinal entre River Plate y Palmeiras, que ganó 3-0 el primer duelo como visitante.

