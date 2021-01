Mauro Guevgeozián sobre Alianza Lima: “Fue algo terrible, para mí fue muy duro”

El descenso de Alianza Lima fue un hecho futbolístico que golpeó no solo a los hinchas blanquiazules, sino también a los exjugadores que pasaron por la institución íntima. Uno de ellos es Mauro Guevgeozián, quien lamentó la situación en que se encuentra El Equipo del Pueblo.

“Más allá de que no soy peruano ni hincha, pero le tengo cariño, fue algo duro. Creo que lo pudieron salvar, creo que no reaccionaron a tiempo. Le dieron mucha vida a Salas. Un montón de cosas que no hicieron nadie sabe por qué. Fue algo terrible. Para mí fue muy duro”, comentó el actual jugador de Carlos A. Mannucci en diálogo con la Sobremesa de Ovación.

El delantero de 34 años reveló que tenía la intención de regresar a La Victoria, pero que nunca recibió un llamado por parte de la administración blanquiazul. “Hace años que estoy esperando que me llamen de Alianza y nunca me llaman. Yo iba encantado a Alianza”, señaló.

Por último, se refirió a su actual club, Carlos A. Mannucci: “Me llamaron cinco equipos y me sedujo Carlos A. Mannucci porque lo vi muy bien el año pasado. El cuerpo técnico es uruguayo, lo conozco y sé la idea de juego que tienen”, finalizó el armenio.

Mauro Guevgeozián llegó a mediados de 2013 a Alianza Lima y se quedó hasta finales de 2015, donde alcanzó el título de la Copa del Inca en 2014. En su paso por la institución aliancista, el delantero anotó 30 goles en 81 participaciones.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.