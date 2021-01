La exquisita definición de Messi tras taco de Pedri para el 2-1 del Barcelona

Lionel Messi y Pedri maravillaron con el segundo gol del FC Barcelona ante el Athletic Bilbao en el encuentro pendiente de la fecha 2 de LaLiga Santander. El capitán blaugrana venció el pórtico rival con una definición sutil, tras asistencia magistral de taco por parte del joven volante culé.

A los 38 minutos del primer tiempo, Messi combinó con Pedri y le dio vuelta al marcador a favor del cuadro azulgrana frente a los bilbaínos desde el Estadio de San Mamés (Bilbao).

Barcelona vs. Athletic Bilbao: previa

El equipo liderado por Lionel Messi viene de vencer por la mínima diferencia al colero Huesca. Con este resultado el equipo azulgrana ascendió al quinto puesto de la clasificación con 28 puntos, a 10 del líder, Atlético de Madrid, aunque el equipo rojiblanco cuenta con un partido menos, y a 8 del Real Madrid, que cuenta con un encuentro más.

“Poco a poco se va viendo lo que queremos respecto al equipo. Tenemos gente importante lesionada y no estamos en el mejor mes para el equipo. No he podio cambiar mucho en la plantilla, pero para un entrenador es importante tener más tiempo para consolidar las ideas”, comentó Ronald Koeman en rueda de prensa.

