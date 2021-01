El duelo entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia se disputará EN VIVO este jueves 7 de enero por la semifinal de la Copa Sudamericana 2020. Según la programación oficial de la Conmebol, el encuentro está pactado para las 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Chile y Argentina) en el Nacional de Santiago. La transmisión para TV irá vía DirecTV Sports y DirecTV GO.

Además, para vivir este compromiso, La República Deportes te traerá el minuto a minuto con todas las incidencias y goles.

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia EN VIVO: ficha del partido

Partido Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Mañana jueves 7 de enero ¿Dónde? Estadio Nacional de Santiago ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Chile y Argentina) ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV GO

¿A qué hora ver Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia?

El partido entre Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia está programado para las 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Chile y Argentina). A continuación, sigue la relación de horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m. 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (madrugada del viernes)

Francia: 1.30 a. m. (madrugada del viernes)

Alemania: 1.30 a. m. (madrugada del viernes)

¿En qué canales ver Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia EN VIVO?

Argentina: ESPN Play, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Bolivia: ESPN Play

Brasil: CONMEBOL TV

Chile: DIRECTV GO, DIRECTV Sports, ESPN Play

Colombia: DIRECTV GO, DIRECTV Sports, ESPN Play

Ecuador: DIRECTV GO, ESPN Play, DIRECTV Sports

Paraguay: ESPN Play

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, ESPN Play

Puerto Rico: DIRECTV Sports

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV GO, ESPN Play, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, ESPN Play

¿Cómo descargar DirecTV Sports en tu celular?

Si quieres ver el duelo Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia y también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días, sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web, de esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde se jugará el partido de Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia?

