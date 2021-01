Se jugaba la segunda mitad del Boca Juniors vs. Santos cuando se instauró la polémica en La Bombonera. A los 76 minutos, Alisson habilitó a Marinho, quien emprendió la carrera hacia la portería de Andrada; sin embargo, en su intento de detenerlo, el zaguero boquense Carlos Izquierdoz lo derribó en el área chica. Ante esta jugada, el árbitro decidió saque de meta sin revisar las imágenes del VAR por un supuesto penal.

Mientras el futbolista de Santos estaba en el suelo, algunos de sus compañeros se acercaron al juez para pedirle que cobre la falta. Incluso el entrenador Cuca junto a su comando técnico empezó a reclamar que se apoyen en el VAR. Tras algunos segundos de chequeo, el árbitro realizó señas que le estaban comunicando sobre el incidente. Finalmente, terminó reafirmando el saque desde el arco.

Mira aquí el supuesto penal

Boca Juniors vs. Santos

En un cotejo donde no se hicieron ningún daño, Xeneizes y Peixes empataron a cero en el primer partido de las semifinales de La Bombonera. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo apenas crearon situaciones de gol, salvo por un par de Eduardo Salvio, quien inquietó la portería de John. Tras esto, no hubo jugadas de peligro a excepción del supuesto penal que el árbitro no cobró a favor de Santos. El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 13 en el estadio Urbano Caldeira de Sao Paulo.

“Vamos tranquilos a Brasil, ellos van a tener que salir a atacar y nosotros podemos lastimar”, declaró el capitán Carlos Tévez al finalizar el encuentro en diálogo con ESPN. “Santos no nos llegó en ningún momento. El partido está abierto, no nos convirtieron goles. Ellos plantearon un partido defensivo y no podíamos romper”, añadió el ‘Apache’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.