DirecTV Sports EN VIVO | El partido Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO está programado para este miércoles 6 de enero en San Mamés por la fecha 2 de LaLiga Santander. El balón rodará en el campo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (en España) con transmisión EN DIRECTO por la señal de Movistar LaLiga (España) y DirecTV Go (Latinoamérica). Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles a través de La República Deportes.

Tras confirmarse que ninguna de sus estrellas está contagiada por coronavirus, el Barcelona tratará de recuperar terreno en LaLiga en su visita a San Mamés, en un partido aplazado de la segunda jornada, en el que debutará Marcelino García Toral como nuevo entrenador del Athletic Club.

La alarma saltó el lunes por la noche, cuando el club azulgrana confirmó que dos miembros del cuerpo técnico del primer equipo habían dado positivo en COVID-19, lo que causó la suspensión del entrenamiento previsto para el último martes por la mañana. Esto conllevó a que los jugadores volviesen a someterse a un test de detección de la enfermedad.

“Los jugadores del primer equipo dan negativo en las pruebas PCR”, anunció la entidad ese mismo día por la tarde.

El equipo liderado por Lionel Messi viene de vencer por la mínima diferencia al colero Huesca. Con este resultado el equipo azulgrana ascendió al quinto puesto de la clasificación con 28 puntos, a 10 del líder, Atlético de Madrid, aunque el equipo rojiblanco cuenta con un partido menos, y a 8 del Real Madrid, que cuenta con un encuentro más.

“Poco a poco se va viendo lo que queremos respecto al equipo. Tenemos gente importante lesionada y no estamos en el mejor mes para el equipo. No he podio cambiar mucho en la plantilla, pero para un entrenador es importante tener más tiempo para consolidar las ideas”, comentó Ronald Koeman en rueda de prensa.

Cabe señalar que el estratega holandés seguirá sin poder contar con Gerard Piqué y con Ansu Fati, con lesiones de larga duración, al que se unió recientemente el brasileño Coutinho, que fue operado de la rodilla el pasado sábado y que también estará ausente por varias semanas.

Con información de AFP.

Barcelona vs. Athletic Club: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Athletic Club ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de enero ¿Dónde? Estadio San Mamés ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana), 9.00 p. m. (hora de España) ¿En qué canal? DirecTV Sports, Movistar LaLiga

¿A qué hora ver Barcelona vs. Athletic Club?

Según la Liga Santander, el partido entre Barcelona vs. Athletic Club está programado para las 3.00 p. m. (hora de Perú). A continuación, sigue la relación de horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Athletic Club?

Para ver el partido Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE por la fecha 2 de LaLiga Santander, aquí te dejamos los canales de transmisión:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina.

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil, GUIGO.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

China: iQiyi.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Cuba: ESPNPlay Caribbean.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes.

Egipto: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT.

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2.

Alemania: DAZN.

Internacional: Bet365, Facebook Live.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW, DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú.

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

