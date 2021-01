“Aquino se está metiendo al bolsillo a la afición”: resalta portal enfocado en el América

La temporada de fichajes 2021 de la Liga MX inició con una sorpresa en que el peruano Pedro Aquino fue el protagonista. El centrocampista dejó atrás su pasado en el Club León para firmar por el América de México. Esto ha conllevado a que la afición azulcrema centre su atención sobre cada movimiento del futbolista de la selección peruana.

Es así que América Monumental, portal deportivo creado por hinchas de las águilas, publicó este miércoles 6 de enero en su cuenta de Twitter una nota sobre las últimas palabras del jugador incaico a un medio azteca. Bajo el mensaje: “Pedro Aquino se está metiendo a la afición en el bolsillo con sus declaraciones” , publicaron el conglomerado de declaraciones a TUDN.

Ese aviso fue luego que el exjugador de Sporting Cristal asumía con emoción que llegaba al club más grande de México. “La verdad es el más grande de México, tomé una buena decisión. Sé que vengo de León, un club muy bueno, muy agradecido con ese club que me abrió las puertas, no puedo decir si hay muchas diferencias, los compañeros son lo mismo: un gran grupo y un gran club”, anunció el jugador de 25 años.

En otro momento de la entrevista, el mediocampista bicolor se refirió a esta nueva etapa en su carrera, en la cual será un ambiente distinto por el lugar al cual llega. “Hay mucha presión en América, pero siento que como jugador la voy a tener en todos los equipos, la he tenido en todos los equipos. Para jugar he tenido presión y nervios. Solo hay que saber no engancharse con otro jugador”, expresó Aquino.

