Urruti sobre su continuidad en la U: “Estoy esperando que se comuniquen”

Luis Urruti dejó una buena impresión en los hinchas de Universitario durante la campaña del 2020. Si bien el uruguayo no inició como titular en la mayoría de encuentros, estuvo a la altura cuando le tocó alternar en el ataque de los cremas.

Con la partida de Alejandro Hohberg se abre la posibilidad de que el atacante pueda ser titular para la temporada 2021. Urruti había confirmado que el técnico Ángel Comizzo le manifestó su deseo de que continúe en el equipo; sin embargo, la comunicación por parte del área deportiva de la institución aún no llega.

“No sé qué pasa con la U. Todavía no se comunican. River está esperando porque hace una semana y media me querían a toda costa y ahora no sé qué es lo que está pasando”, indicó el volante en diálogo con Campeonísimo.

Pese a que en un inicio River Plate de Uruguay, dueño de su pase, pedía un pago para que continúe a préstamo en la U, Urruti aseguró que la dirigencia del club charrúa accedió a prestarlo sin cargo, dado el deseo del propio jugador de seguir en tienda merengue.

Con la falta de comunicación por parte de la dirigencia crema, el atacante reveló que su representante escuchará ofertas de otros clubes. “Hay equipos que están llamando. Me preguntó (mi representante) qué era lo que quería y yo lamentablemente no puedo estar parado. No puedo depender de la U. Estoy esperando que se comuniquen”, expresó.

Finalmente, Luis Urruti reiteró su deseo de continuar jugando en el equipo merengue para disputar la Copa Libertadores y la Liga 1. “La prioridad era Universitario porque me gustó. Los hinchas me escriben todos los días. Eso me pone contento y me anima a volver”, indicó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.