Rodrigo Vilca en la mira de club de la Cuarta División de Inglaterra

El peruano Rodrigo Vilca podría cambiar de aires y dejar la sub-23 del Newcastle, luego de despertar el interés de otros clubes europeos como del Carlisle United, según lo manifestaron algunos medios británicos.

De acuerdo con la prensa inglesa, el volante nacional es un elemento atractivo gracias al buen desempeño que demostró en su equipo, por lo cual tendría posibilidades de militar en la English Football League Two o Cuarta División de Inglaterra .

De llegar a un acuerdo, Rodrigo Vilca jugaría en el Carlisle United en calidad de préstamo, pues su carta pase le pertenece a la institución de las urracas, debido a que su vínculo tiene vigencia hasta fines de diciembre del 2024.

En la otra cara de la moneda, las puertas de jugar en el primer equipo del Newcastle tampoco se le cerraron al exjugador de Deportivo Municipal, ya que podría estar en consideración si continúa teniendo minutos en la división menor en la que participa.

“Desde que llegué, he recibido una cálida bienvenida. Me siento muy a gusto y siento que he tomado la decisión correcta. Es todo lo que esperaba. Estoy muy feliz de estar aquí, y ahora estoy dispuesto a demostrar mi valía de inmediato y hacer de esta oportunidad un éxito”, declaró Rodrigo Vilca a Chronicle Live en un análisis de los primeros meses en el exclub de Nolberto Solano.

