Dentro del plantel que descendió con Atlético Grau a Segunda División, hubo un jugador que destacó más que sus compañeros: Reimond Manco. El volante se convirtió en la manija del elenco piurano; sin embargo, con la pérdida de categoría, también culminó su contrato. Es por ello que el jugador de 30 años se encuentra analizando su futuro y el equipo en el que jugará la Liga 1 2021.

En las últimas horas, se habló de la posibilidad de que Manco llegue a Universitario de Deportes. Ante este rumor, el volante decidió pronunciarse en sus redes sociales para dejar en claro que no le cierra la puerta a ningún equipo, esto último por su pasado blanquiazul.

“No le cierro la puerta a ningún equipo, pero por favor no inventen noticias falsas. Mi decisión de esperar hasta esta fecha, sin arreglar con ningún equipo, es porque no me gusta desesperarme en tomar alguna decisión por el bienestar mío y de mi familia”, escribió el exjugador de Atlético Grau en una storie de Instagram.

Reimond Manco se refirió a una posible llegada a Universitario. Foto: Instagram/@roma7_17

Durante los últimas días, se ha vinculado el nombre de Reimond Manco al de varios equipos. Por ejemplo lo situaron en Alianza Lima y Sport Boys. En el primer caso, ‘Rei’ expresó que no hubo “ninguna comunicación con Alianza (Lima)”. Asimismo, señaló que “espero que sea lo que Dios quiera”.

Mientras tanto, con respecto al club rosado, señaló: “Sí, regresaría al Boys. No tengo problemas de jugar en ningún equipo. No me es indiferente el Boys, dejé un bonito recuerdo y si se da la oportunidad bienvenida sea”.

