La advertencia de Ramos: “PSG va a armar un equipazo conmigo y con Messi”

Un fuerte movimiento de fichajes se aproximaría en el mercado europeo, luego de que Sergio Ramos haya revelado los planes que el PSG tendría al formar un once de temer con estrellas del Real Madrid y del Barcelona.

De acuerdo con Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito de Jugones, el defensor español advirtió a Florentino Pérez que de no renovar su vínculo con el club merengue, irá en búsqueda de otros lares en su carrera, en la que estaría el equipo de Neymar y Kylian Mbappé.

“En la charla se habló del PSG. Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Por lo menos, lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Y dice Ramos: ‘En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender”, expresó Pedrerol.

El contrato entre Sergio Ramos y el Real Madrid tiene vigencia hasta fines de junio de este 2021, lo cual le da libertad para realizar negociaciones con otros clubes, luego de que no llegara a un acuerdo económico con la institución deportiva donde es considerado líder y capitán.

Situación similar pasa Lionel Messi con el Barcelona, luego de estar en el ojo de la tormenta en la temporada anterior.

