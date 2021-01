Conmebol confirmó finales únicas de Libertadores y Sudamericana sin público

En una decisión conjunta con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) la Conmebol determinó que las finales de las ediciones 2020 de la Copa Sudamericana y Libertadores, previstas para el 23 y 30 de enero en Argentina y Brasil, respectivamente, se jugarán sin público presente en el estadio.

“La actual situación de la pandemia de COVID-19, todavía en expansión en Sudamérica, no permite la realización de un evento de esta magnitud e importancia con la presencia de público, aún con un aforo reducido ”, indicó el organismo en un comunicado emitido a través de su página web.

Con esta medida, se “busca evitar la exposición de miles de personas a un eventual contagio de COVID-19″, agrega el pronunciamiento. Conmebol destacó que esta resolución es “coherente” con su posición de trabajar “por el retorno de las competiciones en el continente, pero con los máximos cuidados para preservar la salud de todos los miembros de la familia del fútbol sudamericano” .

Como se recuerda, ambos torneos estuvieron suspendidos por varios meses el año pasado debido a la situación sanitaria. Actualmente, en etapa de semifinales, las dos competencias terminarán de resolverse este mes en los estadios Maracaná, de Río de Janeiro (Copa Libertadores), y Mario Alberto Kempes, de Córdoba (Copa Sudamericana).

River Plate vs. Palmeiras y Boca Juniors vs. Santos son los encuentros de semifinales que definirán a los finalistas de la Libertadores. La Sudamericana, por su parte, podría coronar a un campeón inédito, que se conocerá del cruce entre los vencedores de las series Lanús vs. Vélez Sarsfield y Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia. De estos cuatro clubes, solo el Granate ya sabe lo que es ganar el torneo.

