Alianza Lima: Yordi Vílchez se convierte en el primer refuerzo del club blanquiazul

Alianza Lima comenzó la reestructuración de su plantel para la presente temporada. Tras dejar ir a 11 jugadores, el club blanquiazul anunció la contratación de Yordi Vílchez Cienfuegos. De esta manera, el defensor de 25 años se convierte en nuevo jugador blanquiazul por los próximos dos años.

“Bienvenido al equipo del pueblo, Yordi Vílchez. Muchos éxitos este año en tu nueva casa”, publicó la institución aliancista en sus redes sociales. Cabe resaltar que otro de los que llegarán a Alianza Lima es el volante de la Universidad San Martín, Edhu Oliva.

En conversación con Barrio Fútbol, el nuevo jugador de Alianza Lima expresó su felicidad por pertenecer a la institución íntima. “Feliz por estar en Alianza. Creo que es un equipo con una tradición envidiable. Es el más grande. Hasta ahora es lo mejor que me ha pasado en mi carrera”. Además añadió cómo se enteró de la posibilidad de calar en el Equipo de La Victoria: “En el momento que mi representante me dijo que lo de Alianza estaba encaminado, no lo podía creer. Es un sueño cumplido”.