Southampton vs. Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League en el estadio St Mary’s. ¿A qué hora juega Southampton vs. Liverpool? Desde las 3.00 p. m. (hora peruana) vía ESPN 2. La República Deportes realizará una transmisión del Southampton vs. Liverpool y EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Liverpool como líder de la Premier League igualado en puntos con el Manchester United saldrá a buscar la victoria para afianzarse en la tabla. Recordemos que entre el primero y el sexto lugar solo hay cuatro puntos de ventaja.

Del otro lado, el Southampton, con 26 puntos en la novena posición y con solo una derrota en sus últimos cinco partidos, intentará ganar para subir a la parte alta de la tabla.

Southampton vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Southampton vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Lunes 4 de enero ¿Dónde? Estadio St Mary’s ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? ESPN 2 - ESPN Play

Southampton vs. Liverpool: horario del partido

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

Southampton vs. Liverpool: canales del partido

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: GUIGO, Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, Amazon Prime Video

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, NBCSports.com, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, NBC Sports App

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Formaciones probables Liverpool vs Southampton

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Walcott; Ings, Adams.

¿Dónde seguir el partido de Southampton vs. Liverpool?

Si quieres seguir en internet el Southampton vs. Liverpool, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

