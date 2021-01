Líbero Sur: Andy Polar se queda en Binacional por todo el 2021

Luego de varios rumores, Andy Polar se mantendrá en el Deportivo Binacional. Dicho club hizo oficial la renovación del jugador, a través de sus redes sociales. El arequipeño fue uno de los artífices del campeonato del cuadro puneño durante el 2019.

Ante la renovación, fue descartada la participación de Polar en el FBC Melgar. Hace un mes, el jugador indicó a La República que uno de sus deseos era jugar por el cuadro rojinegro. “Claro que me gustaría jugar en Melgar. Como arequipeño que soy quiero representar a los colores de mi tierra”, indicaba en ese entonces.

Andy Polar no tuvo una buena temporada durante el 2020. Sufrió varias lesiones y no tuvo mucha continuidad. Fue así como su representante realizó coordinaciones con el FBC Melgar, pero no se llegó a ningún acuerdo.

De otro lado, se anunció el fichaje de Bernardo Cuesta. El delantero argentino llegó a un acuerdo con la directiva para su regreso al Dominó luego de un año en el extranjero. En el 2020, Cuesta jugó en el Buriram United de Tailandia y Puebla de México, pero no tuvo un buen paso en ninguno de los dos cuadros.

