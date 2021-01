Club Carlos Mannucci rechaza vínculo político con candidata al Congreso

A través de sus redes sociales, el club de fútbol Carlos A. Mannucci de Trujillo deslindó responsabilidades políticas, luego de que una candidata al Congreso de la República, de apellido Mannucci, empleara la frase: “Fuerza Mannucci”, comúnmente usada por hinchas y simpatizantes para alentar al equipo.

Fue un fotografía que se viralizó en internet y llegó a poder del conjunto trujillano. En un pronunciamiento dejaron clara su postura y rechazaron tajantemente algún vínculo con la postulante por Somos Perú.

“El Club Social y Deportivo Carlos A. Mannucci hace de conocimiento público que se viene apreciando, durante esta campaña política, que distintivos de nuestro club (...) vienen siendo usados por la candidata Carolina Mannucci (...), lo que se puede interpretar como un intento de relacionar su apellido con nuestra institución”, se lee en el comunicado oficial.

Asimismo, la institución fue enfática en afirmar que no participa ni apoya candidatura alguna. “Tampoco permitiremos que sea utilizada como plataforma política para oportunistas que buscan colgarse de los logros de la institución que tanto han costado”, continuó. En otra línea, el cuadro carlista pidió no dejarse sorprender por este tipo de mensajes.

Carlos Mannucci deslinda responsabilidad política

Responde

En diálogo con La República, Carolina Mannucci refirió que fue adecuado el deslinde del club y no apoyar a ninguna candidatura en especial, así como el respeto de sus hinchas y todos los liberteños.

“Me he tomado el tiempo de revisar en Indecopi si la palabra ‘Fuerza Mannucci’ está patentada. Mi apellido es Mannucci (...) Yo soy Mannucci, soy de la misma línea. No ha sido mi intención colgarme del equipo”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que utilizó la palabra “fuerza” porque, a su consideración, caracteriza su persona. Además, aclaró que no se trató de ninguna estrategia de propaganda.

Finalmente, recalcó que no dejará de usar la palabra tras cerciorarse por la vía legal que no comete ninguna falta. “Lo voy a dejar así, porque no hice nada malo”, sentenció.