Luis Suárez tiene más goles que tres delanteros del FC Barcelona en LaLiga

Con 33 años, Luis Suárez está más vigente que nunca. Desde la interna del FC Barcelona se dijo que el ‘Pistolero’ ya no estaba en condiciones para jugar 90 minutos e incluso el entrenador reveló que no lo tenía en sus planes. Sin embargo, el atacante de la selección uruguaya demostró con goles que está en perfectas condiciones, no por algo lidera la tabla de ‘Pichichis’ de LaLiga Santander con el Atlético de Madrid.

Con su tanto al último minuto ante Alavés, Luis Suárez llegó a las nueve conquistas en 12 partidos jugados en el torneo español, además suma dos asistencias en su haber en el certamen, siendo esta marca la mejor del comienzo en las 14 temporadas que lleva el uruguayo en el fútbol europeo. Estos números han hecho que las críticas a Ronald Koeman aumenten, pues el holandés prefirió a otros futbolistas sobre el ‘Pistolero’.

Por ejemplo, el entrenador decidió quedarse con Antoine Griezmann, Martin Braithwite y Ousmane Dembélé por sobre el uruguayo. Los tres primeros acumulan siete goles anotados, mientras que el uruguayo ya lleva nueve tantos. Producto de estas anotaciones, el Atlético de Madrid se ubica en el primer lugar de LaLiga Santander con 38 unidades, mientras que el FC Barcelona marcha en quinta posición con 28 puntos.

Ronald Koeman habla sobre Suárez

Tras ser consultado sobre si se arrepiente por haber dejado partir a Luis Suárez, Ronald Koeman dijo lo siguiente: “No me arrepiento de haberlo dejado marchar. Siempre he destacado sus cualidades y la decisión estaba tomada por su parte y por parte del club. Conmigo ha trabajado bien y su destino es diferente. Es un equipo muy fuerte que encaja pocos goles. Les basta con un gol para ganar. Nosotros somos diferentes, tenemos a gente para jugar diferente”.