Israel Kahn: “¿Dónde está el papel para firmar? Ni siquiera miraría el precio”

Tras conocerse el descenso de Alianza Lima, varios exjugadores pegaron el grito en el cielo y se ofrecieron a vestir nuevamente la camiseta blanquiazul con el objetivo de llevarlo a Primera División. Uno de ellos es Israel Kahn, quien expresó su deseo de regresar al equipo de La Victoria. Cabe resaltar que el exvolante pasó por tienda aliancista en la temporada 2014, cuando estuvo bajo el mando del entrenador Guillermo Sanguinetti.

“Si me llaman yo encantado. ¿Dónde está el papel para firmar? Ni siquiera miraría el precio’. Me dolió cuando pasó este problema porque estoy identificado con el club desde niño. Igual, donde sea será un grande siempre”, comentó el futbolista profesional de 32 años en conversación con el diario Líbero.

Con respecto a su paso por el Equipo del Pueblo, Kahn comentó que tuvo un pequeño problema con el DT uruguayo, quien decidió separarlo del plantel. “En Alianza Lima, tuve problemas con el entrenador Guillermo Sanguinetti. Declaré algo en el periódico y él lo tomó a mal. Textualmente me dijo: ´no voy a contar más contigo porque me metiste un puñal y eso no se hace’”, reveló el exjugador de Juan Aurich y Deportivo Coopsol.

“Le expliqué cómo fueron las cosas, pero no quiso entenderme. Fue a hablar con la administradora y le dijo que no desea contar conmigo. Allí, él salió a decir que estaba fuera del equipo y que no podía dar más detalles”, añadió Kahn, quien confirmó que había sido apartado por el estratega.

“Ya me había congelado deportivamente porque no me ponía en el equipo. Yo le pregunté, hablé con él, y una semana después, ocurre lo del periódico. Eso le molestó y allí es cuando me saca de la institución. Algunas personas dijeron que fue por indisciplina, y no era cierto. Todo fue a causa del problema con el entrenador del equipo”, finalizó Israel Kahn.

