Charlotte Flair explica por qué se alejó de WWE: “Estaba confundida”

WWE cerró el 2020 con varias sorpresas, ya que algunos títulos cambiaron de dueños. En el último evento PPV, Tables, Ladders & Chairs, se llevó a cabo la reaparición de una de las caras de la compañía, Charlotte Flair, quien regresó para hacer equipo con Asuka y convertirse en las campeonas femeninas en parejas.

La hija del mítico Ric Flair estuvo ausente en la empresa por siete meses aproximadamente, pues se lesionó en un combate con Nia Jax durante un programa de Monday Night RAW. Sin embargo, la ‘Reina’ reveló que no solo se alejó para recuperar, sino también porque lo necesitaba mentalmente para reinventarse.

Charlotte tuvo un gran comienzo de año al consagrarse campeona del Royal Rumble y conquistar el Campeonato de Mujeres de NXT después de derrotar a Rhea Ripley. Pero no duró nada, pues semanas después lo perdió en una triple amenaza con ella e Io Shirai, quien continúa con el título en sus manos.

“Es complicado volver a tu hogar durante una situación como la pandemia de COVID. Me sentía confundida conmigo misma. Sabía muy bien que no era un buen momento para dejar la empresa, pero necesitaba ir a mi casa. Si no lo hacía ahora, jamás podré hacerlo de nuevo. Pero al dejar esto me sentí un poco desinflada”, expresó.

Chalortte aplica su movimiento 'Figura 8' a Shayna Baszler en WWE TLC 2020

Del mismo modo, aseguró que su salida no fue un tema con la directiva de la WWE: “No en un sentido creativo, sino en el hecho de estar estancada. Trabajé en NXT, SmackDown y RAW durante un breve período del 2020. Era el mejor momento de mi carrera, pero no sentía un verdadero avance”.

También hizo una reflexión sobre los meses que estuvo desconectada de la lucha libre: “En cierto punto sentía que estaba decepcionando a la empresa. Más allá del cómo me vean los fans, siempre he estado allí para ellos y fue extraño dejar eso atrás. En los últimos seis meses reflexioné mucho respecto al cómo sería mi regreso. Es difícil hacer algo que sorprenda cuando ya lo hiciste todo”.

Finalmente, elogió a la vigente campeona de RAW: “Recordé aquella pelea ante Asuka en WrestleMania. Ella no tenía nada que probar y yo tenía mucho que perder. Aquel combate en New Orleans me llevó a un nuevo nivel y me sentí en deuda con ella por eso. El respeto hacia Asuka me impulsó a ser su compañera de equipo”.

