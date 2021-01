El papa Francisco señala que Maradona fue un “poeta” en la cancha

Elogios del papa Francisco para Diego Armando Maradona. El sumo pontífice concedió una extensa entrevista a La Gazetta dello Sports días después de la partida del astro del fútbol y que recién fue publicada el último sábado. En ella habló del ‘Pelusa’, a quien denominó como un “hombre muy frágil”.

“Conocí a Diego Armando Maradona con motivo de un partido por la paz en 2014. Recuerdo con placer todo lo que hizo Diego por Scholas Occurrentes, la fundación que se ocupa de los más necesitados en todo el mundo. En la cancha era poeta, un gran campeón que dio alegría a millones de personas, tanto en Argentina como en Nápoles. También era un hombre muy frágil”, dijo Jorge Bergoglio.

Desde su residencia de Casa Santa Marta, el Papa mencionó que al enterarse de la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre, rezó por él y envió un rosario a su familia, junto a algunas palabras de consuelo.

En otra parte de la entrevista, Francisco, fiel seguidor del club San Lorenzo de Almagro, recordó vivencias cuando jugaba fútbol en Buenos Aires con una pelota de trapo.

“El cuero era caro y éramos pobres. Una bola de trapo nos bastaba para divertirnos y casi hacer milagros jugando en la placita cerca de casa. De niño me gustaba el fútbol, pero no era de los mejores, al contrario, era lo que en Argentina llaman ‘pata dura’. Por eso siempre me hacían jugar de arquero”, indicó.

Según menciona, esa posición bajo los tres palos le sirvió para enfrentar las adversidades que le pondría el destino.

“Ser arquero fue una gran escuela de vida para mí. En esa posición debes estar preparado para responder a los peligros que puedan surgir, que llegan de todas partes”, dijo el argentino de 84 años.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.