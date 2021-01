Doriva Bueno: “Queremos acabar con la diferencia entre el hombre y la mujer”

Por: Shirley Marcelo

En su firme –e importante– labor por la evolución del emergente fútbol femenino, Doriva Bueno, DT de la selección absoluta y jefe de la Unidad Técnica, contó con lujo de detalles los microciclos que el equipo nacional realizó en octubre y noviembre del año pasado con la intención de acercarse unos pasos más hacia sus dos grandes objetivos: l a Copa América 2022 y el Mundial Australia 2023 . Cree en grande.

¿Por qué se comenzaron a preparar con dos años de anticipación?

La competencia es aparentemente distante, pero tenemos que pensar desde temprano para conseguir los logros. Es importante entender que nosotros buscamos tener tiempo para trabajar, no tenemos una competencia cerca, pero colocamos nuestra mirada a donde queremos llegar. Iniciamos con los microciclos para observar en qué condición están en relación a esta “para” que tuvieron por más de siete meses.

¿Cuál fue el impacto en ellas tras estar varios meses sin trabajo?

Mantuve comunicación con las chicas, hicimos charlas, tenemos un modelo de juego que lo compartimos. Sabemos que no es lo mismo, pero vimos que hubo mucha satisfacción en ellas. Quieren ser mejores, se esfuerzan en la parte técnica y táctica.

¿Se presentaron problemas físicos al volver a entrenar?

Claro, el tiempo de “para” costó dolores musculares y sobrecarga, pero gracias a Dios conseguimos llevar los microciclos muy bien, sin ninguna lesión ni contusión. La parte técnica, la sensibilidad son aspectos que se comprometen cuando no hay entrenamiento, pero quedo contento con lo que se hizo.

¿El nivel de exigencia fue alto?

Hay que estar preparadas a nivel mundial, no solo por un microciclo. Ellas no entrenaban todos los días y en sus descansos no trabajaban, entonces enviamos tareas de preparación física. Por ejemplo, Universitario fue el equipo que más chicas cedió a la selección y se vio que tuvieron mucho físico para terminar bien el campeonato pasado.

Desde su llegada en el 2018, ¿ha notado algún cambio en ellas?

Tienen que ver a la selección como la puerta para que llamen la atención en otros países como España o Estados Unidos. Yo pasé cuatro años en la selección brasileña, viví tres mundiales y sé que hay chicas que tienen la capacidad de jugar en el exterior, pero para eso tienen que comportarse como atletas profesionales. Acá el fútbol no está desarrollado, pero nosotros estamos para hacerlo.

¿De qué forma se genera ese incentivo?

Procuro tocar conciencia de ellas, el campeonato sudamericano es cada cuatro años. Si van solo para cumplir se van a pasar la vida entera perdiendo. El adversario no debe pensar que cuando juega contra nosotros tienen los puntos asegurados. Trato de incentivar la competitividad con orden y disciplina.

Compartió concentración con Carlos Silvestri, DT de la selección masculina sub-20. ¿Cómo fue?

Fui muy bien recibido y abro las puertas a la selección mayor y a todas las categorías. La selección masculina tiene el mismo objetivo que la femenina: estar en un mundial. Yo comparo cuáles son los intereses que él tiene, los míos, su sustentación, qué tienen ellos, qué tienen ellas; eso nos va a ayudar a potenciar.

¿Qué conclusiones pudo sacar de esa experiencia?

Independientemente de la modalidad, femenino o masculino, nosotros jugamos fútbol y junto a la federación queremos acabar con ese paradigma de diferencias entre el hombre y la mujer. El fútbol se juega igual para todos.

Se suspendieron amistosos por el coronavirus

Doriva Bueno también reveló que, debido a la crisis sanitaria del nuevo coronavirus a nivel mundial, se frustraron todos los planes de jugar partidos amistosos fuera y dentro del país con la presencia de aficionados, lo que contribuiría a la evolución del fútbol femenino.

“Teníamos la programación de cuatro o cinco amistosos a nivel internacional y también en el Perú, con público que pueda ir al estadio, como pasó en la final del año pasado. Creo que si la selección juega con gente hará que el fútbol crezca”, expresó la cabeza de la selección.

Por otro lado, el estratega brasileño aseguró que “a partir de enero o febrero vamos a retomar con fuerza total, seguir buscando mejorías y nuevos amistosos que nos ayuden a crecer y afianzar el trabajo que venimos realizando”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.