El fracaso deportivo de Alianza Lima en el 2020 ya cobró un gran número de víctimas en la institución blanquiazul. Desde diciembre, días después de consumarse el descenso del equipo a la Liga 2, la administración del club comunicó a través de sus redes sociales que el técnico Daniel Ahmed y varios futbolistas no continuarían en el plantel.

Carlos Ascues, Joazhiño Arroé y Francisco Duclós fueron los primeros jugadores de quienes se desvinculó Alianza. Leao Butrón y Rinaldo Cruzado también dijeron adiós, así como Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Anthony Rossel, entre otros. En total, doce elementos de la plantilla 2020 no estarán este 2021 en el conjunto victoriano.

Pese a la gran cantidad de salidas, la administración íntima no ha anunciado ningún refuerzo para la campaña del nuevo año. Solo el defensa ecuatoriano Gabriel Achillier había sido asegurado antes del cierre de la última temporada, pero con la pérdida de categoría del club, su situación se mantiene en vilo.

Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución.

Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido.



¡Muchos éxitos!



¡Gracias, ‘viejo’!🙌🏾 pic.twitter.com/aZeMRj58Pg — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 29, 2020

La suerte de Rubert Quijada y Patricio Rubio, los extranjeros que terminaron el 2020 con Alianza, todavía no está definida. El préstamo del venezolano culminó el 31 de diciembre y, aunque no hay nada oficial y pese a sus ganas de seguir en el equipo, todo apunta a que no continuaría. En el caso del chileno, su vínculo es hasta fines del 2021, pero tampoco hay garantía de que siga.

Alexi Gómez, también con contrato por el 2021, sería otro jugador que dejaría La Victoria. Por el contrario, Josepmir Ballón, Beto Da Silva y Carlos Beltrán tendrían el aval para permanecer en la plantilla, pero ello dependerá de su disposición para jugar la segunda división.

Además del nulo anuncio de contrataciones, tampoco se han confirmado renovaciones. En contraste, han surgido numerosos rumores acerca de posibles fichajes como el de ‘Rafo’ Castillo para el puesto de entrenador y jugadores como Edhu Oliva, Wilmer Aguirre, Alexander Sánchez y Reimond Manco. En su último comunicado, Alianza Lima señaló que en los próximos días informará de novedades relacionadas con las negociaciones entre el club y futbolistas con contrato vigente, así como del proyecto deportivo para el 2021.

Altas:

Gabriel Achilier (por definir su futuro)

Bajas

Carlos Ascues

Joazhiño Arroé

Francisco Duclós

Kevin Ferreyra

Daniel Ahmed (DT)

Leao Butrón

Rinaldo Cruzado

Alberto Rodríguez

Aldair Salazar

Ítalo Espinoza

Anthony Rossel

Franco Medina

Didier La Torre

Renovaciones

Por confirmar

Rumores

Fabio Rojas

Rafo Castillo (DT)

Reimond Manco

Yamir Oliva

Alexander Sánchez

Wilmer Aguirre

