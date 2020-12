Naomi Osaka: punto por el activismo

Este 2020 nos ha dejado mil y una historias, muchas de ellas con un tinte trágico. Como herramienta de entretenimiento, el deporte ha cumplido un rol fundamental en una época que, hoy más que nunca, necesita mantener en alto la moral de una población que lucha por salir adelante en medio de una pandemia.

Sin embargo, en tiempos como en los que vivimos, el rol del deportista va más allá de ser solo una mera distracción. La atención que muchos de ellos generan viene acompañada de una responsabilidad de convertirse en líderes positivos y en interlocutores de una población que encuentra en ellos un modelo a seguir. Alguien que ha entendido a la perfección esta tarea es la tenista Naomi Osaka.

Osaka fue galardonada como la mejor deportista femenina del año, tanto por la Associated Press como por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS). Sus logros en el tenis justifican esta elección (ganadora del US Open, tercer Grand Slam de su carrera), no obstante, su activismo fuera de las canchas le ha generado una notoriedad que ella se ha encargado de encausar hacia asuntos más trascendentales.

Al conocer los premios que recibiría, Osaka prefirió enfocar su agradecimiento hacia quienes más sufrieron este año. “Fue difícil estar aislada de mi familia durante largos periodos del año, pero eso no es nada comparado con otros. Fue triste ver las noticias de gente sufriendo por el Covid-19, y los efectos económicos y sociales sufridos por tantos que perdían sus empleos y la salud mental. Fue un año muy difícil para muchas personas”, acotó.

Nacida en Japón, pero de padre haitiano, no pudo dejar de conmoverse por los hechos de racismo que azotaron los Estados Unidos, lo que la llevó a ser una de las atletas que más visiblemente apoyó el movimiento Black Lives Matter. Su activismo le valió ser considerada como una de las representantes del espíritu deportivo 2020, por parte de la revista Sports Illustrated.

“Atestiguar las injusticias policiales como George Floyd, Breonna Taylor y Jacob Blake en el verano me destrozó el corazón. Me siento orgullosa por mi victoria en el US Open, pero más por contribuir a que la gente discutiera sobre problemas reales”, aseguró.

Pero sus esfuerzos no solo están orientados al tema racial, sino también en la lucha por la igualdad de género. Con apoyo de Laureus, este año nació Play Academy con Naomi Osaka, una iniciativa que busca fomentar el deporte en niñas, para reforzar su confianza, autoestima y habilidad.

Todo lo hecho este año le valió la felicitación de Billie Jean King, ganadora de 12 Grand Slams y activista. “Su éxito cumplió la difícil tarea de alcanzar la excelencia en su desempeño deportivo y usar esa plataforma para brillar fuera de los deportes en un escenario mucho mayor”, acotó.

Osaka tiene solo 23 años, pero ya ha dejado una huella en el deporte mundial. Los títulos y el número uno del ranking mundial alcanzado en 2019 son logros que al final terminarán adornando el nombre de una tenista con ganas de cambiar al mundo y que lo viene haciendo poco a poco, partido a partido.

Ellas también brillaron

Pese a que el año de Osaka acaparó la atención de la prensa internacional, el empeño y nivel de otras deportistas también fue reconocido por los medios especializados. Por ejemplo, la gimnasta estadounidense Simone Biles fue galardonada con el Premio Laureus como la mejor deportista internacional del año.

Otras que recibieron sendos reconocimientos fueron Breanna Stewart, MVP de la final de básquet de la WNBA; la venezolana Yulimar Rojas, récord mundial de salto triple; la leyenda del tenis estadounidense Serena Williams, quien ganó su 73° título WTA; Sarah Fuller, estrella del equipo de fútbol americano de la Universidad Vanderbilt y la inglesa Lucy Bronze, premio The Best a mejor futbolista del 2020.

Cifras

37 millones de dólares en el 2020 la hacen la deportista mejor pagada de la historia.

6 títulos tiene en su carrera con solo 23 años, 3 de ellos Grand Slams.

