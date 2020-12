La ambición de Cristiano Ronaldo: “Ahora voy por el Mundial”

En el amplio palmarés de Cristiano Ronaldo hace falta un trofeo para que la vitrina se complete, la Copa del Mundo. El delantero de la Juventus aún no piensa en el retiro, todo lo contrario, su mente está puesta en el Mundial Qatar 2022, certamen en el cual quiere ganar el título con su selección.

En una reciente entrevista con Sky Sports, el jugador portugués, que en febrero próximo cumplirá 36 años, reveló su ambiciosa meta.

“Mi objetivo, y lo imagino con los ojos cerrados, es tener un futuro brillante. Con la selección (Portugal) ganamos la Eurocopa de 2016 y ahora queremos la Copa del Mundo. He conseguido dos títulos, incluida la Nations League y ahora voy por el Mundial. He ganado trofeos en todos los clubes en los que he pasado, pero la Copa del Mundo es mi gran sueño”, detalló el ‘7′.

Cristiano Ronaldo ha logrado disputar cuatro mundiales. En la edición de Alemania 2006 llegó más lejos: cuarto lugar. En esee torneo hasta el momento ha logrado marcar siete goles.

Sobre su edad y el fútbol, dijo lo siguiente: “Me siento en un gran momento, pero no sé qué va a pasar más adelante. Este periodo es excelente, estoy feliz. Aún estoy en óptimas condiciones, en la cima y espero jugar muchos años más, aunque nunca se sabe”.

Si nos proyectamos hasta el 2022, año en que que se disputará el Mundial Qatar, el delantero portugués tendría 37 años.

