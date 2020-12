Fútbol peruano. Cuando terminó su carrera futbolística, Jahir Butrón, tenía claro lo que quería para su futuro: convertirse en entrenador de fútbol y lo logró a través del estudio, no obstante, llegó la hora de llevar la teoría a la práctica y es ahí donde tuvo que ganarse un lugar.

En el 2017, Butrón dirigió seis fechas al Cultural Santa Rosa de la Segunda División, pero por intromisión de la directiva tuvo que dejar el club.

La vida le dio revancha en el equipo de la Agremiación y posteriormente en Alianza Atlético de Sullana, elenco por el que jugó en los años 2003 y 2004.

“Estoy agradecido con la directiva de Sullana por la confianza que me brindan Hemos renovado contrato y tengo las cosas claras para lo que se viene”, señaló Butrón en diálogo exclusivo con Líbero.

El DT campeón de la Liga 2 con el cuadro sullanense dijo que sus objetivos son concretos.

“Primero, quiero mantener a Alianza Atlético en Primera y luego ver el puntaje a ver si alcanza para un torneo internacional, pero primero es asegurar la categoría. Mi otro objetivo es consolidarme como un técnico de Liga 1, no ser ave de paso y mi tercer objetivo es dirigir fuera o llegar a dirigir la selección, pero vamos de a pocos. No me la creo. No soy el mejor los triunfos, ni el peor en las derrotas”, afirmó.

Jahir Butrón será el entrevistado especial en el programa de fin de año de LíberoTV, que conduce Hugo Daniel Barrios y Hugo Rodríguez, hoy desde las 6.30 p. m. por el Fan Page de Diario Líbero y La República Norte.