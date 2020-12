El partido Bolívar vs. Oriente Petrolero se desarrollará EN VIVO este jueves 31 de diciembre en el Estadio Hernando Siles por la última jornada del Torneo Apertura 2020 del fútbol boliviano. La transmisión va ONLINE GRATIS por internet vía Tigo Sports a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora de Bolivia). Las incidencias se encontrarán a través de La República Deportes.

La Academia en la fecha anterior perdió la gran oportunidad de llegar como único líder a la última jornada, ya que fue derrotada por Jorge Wilstermann (2 a 0). Ahora, tendrá que estar atenta a varios resultados para campeonar. Lo primero y principal, deberá sumar de a tres este jueves, luego esperar a que Always Ready pierda y que The Strongest no gane.

Por su parte, Oriente Petrolero no pelea nada en la actual edición de la Liga de Bolivia. El equipo alviverde está décimo en la tabla y buscará cerrar el torneo con un triunfo. En su última aparición perdió 1 a 0 ante Municipal Vinto.

Bolívar vs. Oriente Petrolero EN VIVO: ficha del partido

Partido Bolívar vs. Oriente Petrolero ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 31 de diciembre ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana), 3.00 p. m. (hora de Bolvia) ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juega Bolívar vs. Oriente Petrolero EN VIVO?

Para seguir la transmisión del Bolívar vs. Oriente Petrolero deberás estar al pendiente de los siguientes horarios según la región en la que te encuentres:

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Bolívar vs. Oriente Petrolero EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver Bolívar vs. Oriente Petrolero, en esta previa te presentamos la lista de los canales que tienen los derechos de transmisión:

Bolivia: Tigo Sports

¿Cómo ver a Tigo Play gratis vía Internet?

Si quieres ver Tigo Play gratis por internet deberás tener el pago al día de tu servicio. Si es que ya cumples con dicho requisito, sigue los siguientes pasos:

Accede a tigoplay.com.py

Ingresa tu información o crea tu cuenta con los datos solicitados.

Puedes acceder con tu cuenta de Facebook o Google.

Así, ya podrás disfrutar de todo el contenido en vivo.

