Blooming vs. The Strongest EN VIVO cara a cara EN DIRECTO por la señal de Tigo Sports HOY desde el Estadio Ramón Aguilera Costas, a las 3.00 p. m. en el horario boliviano y a las 2.00 p. m. en Perú. El partido corresponde a la última jornada del Torneo Apertura de Bolivia. Podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

En un emocionante encuentro, Blooming vs. The Strongest cerrarán el año 2020 enfrentándose en un duelo que definirá a los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericanos.

Blooming vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Blooming vs The Strongest Cuándo juegan? Jueves 31 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. en Bolivia ¿Dónde? Estadio Ramón Aguilera Costas ¿En qué canal? Tigo Sports

Blooming vs. The Strongest: posibles alineaciones

Blooming: Cordano; Peñarrieta, Sagredo, Rioja, Urapuca - Carrasco, Junior Sánchez, Gutiérrez, Vaca; Juninho y Fernández.

The Strongest: Vaca; Torres, Castillo, Godoy, Sagredo; Wayar, Castro, Vaca; Chura, Barbosa y Blackburn.

¿A qué hora juega Blooming vs. The Strongest EN VIVO hoy?

La transmisión del partido Blooming vs. The Strongest EN VIVO, por el duelo de la Liga de Bolivia a las 3.00 p. m. (hora en Bolivia) y 2.00 p. m. (horario peruano). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este encuentro:

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver el partido de Blooming vs. The Strongest EN VIVO ONLINE?

Para seguir el Blooming vs. The Strongest por el Torneo Apertura 2020, debes engancharte a la señal de Tigo Sports Bolivia.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO por internet en Bolivia?

La señal de Tigo Sports en el territorio boliviano está disponible a través de Canal 1 (SD) y Canal 8 (HD) en televisión por satélite y en Canal 700 (Tigo Sports HD) en televisión por cable.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

Si quieres acceder a Tigo Sports para ver el Blooming vs. The Strongest conoce cuáles son los canales.

Tigo Sports vía Satélite

Canal 1 (SD)

Canal 8 (HD)

Tigo Sports vía cable

Canal 700 (Tigo Sports HD)

Canal 717 (Tigo Sports 2 HD)

Canal 718 (Tigo Sports 3 HD)

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.