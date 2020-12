Becky Hammon, la primera mujer en dirigir un partido de la NBA

Becky Hammon, técnica asistente de los San Antonio Spurs, se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA como entrenadora principal durante un partido de temporada regular ante Los Angeles Lakers.

Tras el encuentro, señaló que era un hecho significativo, pero que este debía ser normalizado en el deporte. “Obviamente es algo muy grande. Es un momento importante”, admitió en conferencia de prensa.

El 31 de diciembre, Hammon tomó las riendas del equipo en el tramo final del segundo cuarto después de que el técnico Gregg Popovich fuera expulsado por protestar a los árbitros.

“Popovich me señaló a mí y eso fue todo. Honestamente, en ese momento solo intentaba ganar el partido. Digo esto mucho, pero trato de no pensar en el panorama general o en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador”, aseveró.

La asistente técnica dejó en claro que su trabajo es salir, estar concentrada para los jugadores y asegurarse de que los está ayudando. El hito en la historia del deporte se viralizó a través de redes sociales.

“Realmente no he tenido tiempo para reflexionar. No he mirado mi teléfono, así que no tengo ni idea de lo que ha pasado más allá del AT&T Center”, sopesó.

Por otra parte, el icónico LeBron James también se refirió a la situación. “Ella tuvo hoy que hacerse cargo, mostrar su trabajo, talento y amor. Es muy apasionada por este deporte. Felicidades a ella y a nuestra liga”, comentó el ‘Rey’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.