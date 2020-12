Leao Butrón sobre Pablo Bengoechea: “Le pedimos hasta el último que se quedara”

Tras siete partidos disputados, Pablo Bengoechea dejó el cargo de entrenador de Alianza Lima en marzo pasado. El actual gerente deportivo de Peñarol sostuvo en ese entonces que su “mensaje ya no le llegaba a los jugadores” y decidió dar un paso al costado. Tiempo después, el Equipo del Pueblo terminaría descendiendo a segunda división. A su turno, Leao Butrón, quien no seguirá en La Victoria, reveló lo que sucedió días antes que el ‘Profesor’ renuncie.

“(Un) día (antes) del clásico estuvimos en la habitación de él (Pablo Bengoechea), con Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez pidiéndole que se quedara. Le pedimos hasta el último que se quedara”, empezó declarando el exgolero de Alianza Lima en conversación con Radio Exitosa.

Leao interpretó lo que quiso decir Bengoechea en ese momento. “No puedo contar todo lo que hemos hablado pero al repetirse situaciones extrafutbolísticas, es obvio que lo que uno dice no está siendo tomado en cuenta, porque en el campo había un partido bueno o malo pero afuera sintió que no llegaba lo que él quería. No estoy dando por cierto pero asumo que fue así”, añadió el portero.

Finalmente, aclaró que los jugadores conversaron en más de una oportunidad e incluso casi se van a las manos en algunas. “Hemos tenido constantes reuniones pero a la tercera ya no escuchan. En algunas hubieron situaciones fuerte. ‘Si esto sigue así, no campeonaremos’, pensó Bengoechea en ese entonces”, sostuvo Butrón.

Recordemos que el guardameta deja a Alianza Lima tras cinco años ininterrumpidos. Su último título con la Blanquiazul fue en 2017; a la vez, consiguió dos subcampeonatos en 2018 y 2019.

