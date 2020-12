La tentadora oferta que habría llegado a Cristal desde Europa por Corozo

Washington Corozo cerró su primera temporada en Sporting Cristal con el título 2020 de la mano de Roberto Mosquera. El extremo ecuatoriano, que llegó este año procedente de Independiente del Valle con un contrato hasta el 2023, habría despertado interés en importantes clubes de Europa.

Hace una semana, la prensa ecuatoriana reveló que Villarreal y Betis de España lo tenían en la mira. Sin embargo, en las últimas horas, apareció el nombre del PSV Eindhoven de Holanda. Según información del diario Líbero, el exequipo de Jefferson Farfán y Beto Da Silva ha ofrecido 3 millones 500 mil euros (4 millones 300 mil dólares) por Corozo.

Los celestes, quienes pagaron 800.000 dólares por el 80 por ciento del pase, recibirían 3 millones 440 mil dólares por la venta del atacante de 22 años. Washington Corozo jugó 28 partidos con Sporting Cristal esta temporada, anotó 8 goles y brindó 14 asistencias, por lo que fue el jugador con más pases de gol en su club.

¿Quién es Washington Corozo?

Washington Corozo es un futbolista ecuatoriano que fue fichado en el 2020 por Sporting Cristal. El nacido en Guayaquil debutó en 2015 en Independiente del Valle donde conquistó el subampeonato de la Copa Libertadores en 2016 y el título de la Copa Sudamericana en 2019.

Además, Corozo ha jugado con la selección ecuatoriana en el Sudamericano Sub 17 (2015) y Sudamericano Sub 20 (2017) y también en los Mundiales sub- 17 (2015) y el sub-20 (2017).

