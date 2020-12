Kevin Sandoval tras dejar Sporting Cristal: “Por suerte las ofertas no han faltado”

Sporting Cristal se consagró campeón de la Liga 1 2020 con un plantel muy joven, que tuvo un promedio de 23 años y en los que destacaron jugadores como Christopher Olivares, Washington Corozo, Martín Távara, Gianfranco Chávez, entre otros.

Kevin Sandoval también contribuyó mucho en el título número 20 del club al marcar cuatro goles en los 25 partidos que jugó con la camiseta celeste. Sin embargo, el técnico Roberto Mosquera no lo tiene en los planes para la siguiente temporada.

Luego de que Sporting Cristal oficializara su salida en redes sociales, Kevin Sandoval dio detalles de cómo se enteró de que no continuaría en la institución del Rímac y si tiene ofertas de algún club peruano.

“Yo pensé que renovaría con el club, pero la noticia se la dieron a mi representante, a él le dijeron que no estaría en los planes. Me siento tranquilo porque el fútbol es así, y por suerte las ofertas no han faltado”, contó el jugador de 23 años en una entrevista con Radio Ovación.

“Desde que debuté en Primera División, siempre jugué de extremo, pero en divisiones menores jugaba de interior y se me hizo fácil poder adaptarme. Me siento cómodo por ambos lados, pero también me siento bien en el medio, por fuera tengo que ser un poco más paciente para que me llegue el balón, creo que en cada posición que me utilizó el ‘profe’ Mosquera traté de hacerlo bien”, añadió.

En las últimas horas ha existido el rumor de que Kevin Sandoval irá al Carlos A. Mannucci, aunque también se afirma que fue ofrecido a Universitario de Deportes para disputar la Copa Libertadores 2021. Lo cierto es que el zurdo quiere “llegar a un club donde pueda tener mucho más minutos”.

