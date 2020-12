Jahir Butrón sobre fichar a Leao a Alianza Atlético: “De ninguna manera”

Con el ascenso de Alianza Atlético a la Liga 1 y tras la despedida entre Alianza Lima y Leao Butrón, algunos creyeron que el siguiente paradero del portero de 43 años estaría en el equipo de Sullana, elenco dirigido por su hermano Jahir.

Sin embargo, el entrenador del Vendaval descartó que se una el exjugador blanquiazul, debido a que el portero se encuentra en otra etapa de su vida. Además recalcó que la plaza del guardameta en su plantilla ya tiene dueño.

“De ninguna manera se me pasa por la cabeza llamar a Leao para que juegue en Alianza Atlético. Él jugó hasta esta edad solo por su amor a Alianza. Estamos cubiertos con Nacho (arquero de Alianza Atlético)”, declaró a Barrio Fútbol.

Eso si, Jahir Butrón reconoció que requerirá de nuevos elementos para afrontar la competencia peruana. “Tendré una reunión con el presidente y, seguramente, diseñaremos las cosas para el 2021 (…) son torneos diferentes (Liga 1 y 2) y, seguramente, necesitaremos refuerzos, aunque tampoco creo que sean muchos, tomando en cuenta que estamos contra el tiempo”, expresó a Ovación.

Por su lado, Leao aseguró que aunque no tiene claro si continuará o no con su carrera futbolística, pero se esmeró en dejar en claro que no hubo negociación para que se mantenga en las filas de la institución de La Victoria.

“Muchos piensan que yo era de los mejores pagados en Alianza Lima. Están alejados de la realidad, no estaba ni en el rango de la mitad. No me estoy quejando, pero eso (el tema económico) no es la razón”, declaró Leao Butrón a RPP.

