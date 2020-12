Edhu Oliva: “Así juegue en la Copa Perú, seguirá siendo Alianza Lima”

Edhu Oliva pertenece a Sporting Cristal, sin embargo jugó esta temporada en la Universidad San Martín de Porres. El volante nacional, que terminará contrato con el conjunto bajopontino, ha señalado que tuvo conversaciones con los santos para renovar pero también le gustaría jugar en Alianza Lima, pese a que este club disputará la Liga 2 en el 2021.

“Termino contrato con Cristal mañana, y pues en San Martín me han hablado para renovar, pero aún no hay nada concreto”, comentó Oliva en conversación con Radio Ovación. Tras ser consultado sobre la temporada que realizó en el conjunto de Santa Anita, el volante expresó: “Comenzamos mal el torneo, pasamos por una situación difícil, pero el grupo se hizo fuerte en las últimas fechas y logramos salvar la categoría e incluso pelear por un torneo internacional”.

“El descenso era un tema de todos los días, teníamos que mirar la tabla para salir a hacer lo que teníamos en el campo y sabiendo que ganando, nos acomodaríamos mejor en la tabla”, agregó el jugador de 24 años.

Con respecto a su futuro, Oliva reveló que aún no ha definido su futuro. “Estuve en comunicación con mis asesores, pero no me han dicho qué equipo, sé que hay una conversación con Álvaro Barco, pero todavía nada definido. Supe que de Alianza han llamado, pero todavía tampoco nada concreto”. Por último se refirió a la opción de jugar en el cuadro victoriano. “Así juegue en la Copa Perú, seguirá siendo Alianza y a quién no le gustaría estar en el club”, finalizó.

