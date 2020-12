Boxeadores medallistas de los Panamericanos Lima 2019 protestan contra el IPD

Un grupo de integrantes dela Federación Peruana de Boxeo y que obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se dirigieron al Estadio Nacional para manifestar su postura en contra del Instituto Peruano del Deporte (IPD) por falta de pago.

Encabezados por Alberto ‘Chiquitín’ Rossel, los deportistas exigen que se cumpla con el pago que les corresponde de parte de aquella institución, y el que no se ha realizado en casi un año.

De acuerdo con el entrenador y exboxeador, la respuesta del presidente no fue positiva, ya que escaparía de sus manos. “El señor San Martin dice que no depende de él, si el juez no decide no pueden otorgar”, declaró a La República.

Asimismo, Blanca Prieto, tesorera de la Federación Peruana de Boxeo aseguró que el monto de deudas asciende a los 213.000 soles, pues estas vienen desde el año 2013, cuando la directiva de aquel entonces no esclareció cuentas.

La propuesta de Alberto ‘Chiquitín’ Rossel es seguir con un cronograma de pagos para terminar con la deuda; sin embargo, no hay una respuesta, pese a que esta fue enviada a un juez.

“El señor San Martín no acepta ese acuerdo extrajudicial que nosotros queremos hacer. En el acuerdo judicial decimos cuanto es lo que vamos a pagar estas deudas que son de gestiones mucho más anteriores”, sentenció.

