Presidente de Always Ready: “Sporting Cristal no se comunicó por Lampe”

Sporting Cristal se encuentra armando su plantel 2021. Tras dejar ir a Renzo Revoredo y Kevin Sandoval, ya iniciaron el proceso de cerrar fichajes. Jugadores como Alejandro Hohberg, Carlos Lampe o Alejandro Duarte estarían bajo la lupa de la dirigencia celeste.

El presidente del club al que pertenece Carlos Lampe se refirió a la posibilidad de que el golero boliviano emigre al fútbol peruano, específicamente a Sporting Cristal, campeón de la Liga 1.

“Me alegra que haya interés por Carlos (Lampe). Ya se van a enterar. Nosotros estamos trayendo un arquero de primer nivel, nivel de selección. Si Dios quiere, vamos a tener a dos grandes arqueros en el siguiente año”, indicó Andrés Costa para Línea de 4.

“¿Si se han comunicado con nosotros los directivos de Sporting Cristal? Hasta el momento, no. Sporting Cristal no se comunicó por Lampe, todo ha sido un rumor. No hemos tenido nada oficial por él, así que esperemos qué decide”, subrayó el directivo.

Por otra parte, de acuerdo a información de Diario Líbero, el guardameta peruano Alejandro Duarte estará en la libertad de firmar por el equipo que prefiera a partir del primero de enero. Sporting Cristal sería el destino elegido para continuar su carrera futbolística.

En consecuencia, si el portero firma con los celestes en la primera semana de enero, estaría en la pretemporada que se realizará en La Florida a cargo del profesor Roberto Mosquera.

