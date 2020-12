Partidos de HOY martes 29 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de España, Inglaterra, Argentina, entre otras, se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy martes 29 de diciembre de 2020

En esta jornada del martes 29 de diciembre de 2020, los encuentros más llamativos son los choques entre Manchester United vs Wolves, Deportivo Cali vs Millonarios, y LDU Quito vs Barcelona SC. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:10 Aldosivi vs Rosario Central

17:20 Unión Santa Fe vs Lanús

19:30 Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Partidos de hoy: La Liga

11:00 Sevilla vs Villarreal

13:15 Barcelona vs Eibar

15:30 Cádiz vs Real Valladolid

15:30 Levante vs Real Betis

Partidos de hoy: Premier League

13:00 Brighton & Hove Albion vs Arsenal

13:00 Burnley vs Sheffield United

13:00 Southampton vs West Ham United

13:00 West Bromwich Albion vs Leeds United

15:00 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers

Partidos de hoy: Primera A de Ecuador

20:15 LDU Quito vs Barcelona

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

18:30 Deportivo Cali vs Millonarios

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy domingo 27 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 27 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.