Manchester United vs. Wolves EN VIVO se ven las caras este martes 29 de diciembre (EN DIRECTO ONLINE por ESPN2) por la Premier League. Este partido se jugará en Old Trafford y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final vía La República Deportes. ¿A qué hora juega Manchester United vs. Wolves? Desde las 3.00 p. m. en el horario peruano.

Manchester United marcha cuarto con 27 puntos y, en caso de obtener una victoria, se pondría a dos unidades del líder de la Premier League, Liverpool. Del otro lado, Wolves se ubica en la posición 11 de la tabla.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, cree que a Edinson Cavani todavía le quedan unos años como delantero de élite y se muestra favorable a renovar el contrato del uruguayo en Old Trafford.

El atacante charrúa de 33 años firmó en setiembre un acuerdo de un año después de pasar unos meses sin equipo desde que dejó el París Saint-Germain. El United tiene la opción de extender el contrato de Cavani para otra temporada y Solskjaer sugirió que espera que el club lo haga.

Manchester United vs. Wolves: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Wolves ¿Cuándo juegan? Martes 29 de diciembre ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. en Perú - 9.00 p. m. en Inglaterra ¿Dónde juegan? Old Trafford ¿En qué canal? ESPN2

¿A qué hora juega Manchester United vs. Wolves EN VIVO?

Para ver el Manchester United vs. Wolves EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Alemania: 12.00 a. m.

España: 12.00 a. m.

Francia: 12.00 a. m.

Manchester United vs. Wolves: canales del partido

Para ver el partido entre Manchester United vs. Wolves deberás sintonizar ESPN 2, el canal con los derechos de la competencia europea. A continuación la lista de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: GUIGO, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Cuba: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, ESPN Caribbean

España: DAZN

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Ultra HD, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Manchester United vs. Wolves por internet: ¿dónde seguir ONLINE?

Si quieres seguir en internet el Manchester United vs. Wolves EN VIVO, Larepublica.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de anotaciones al finalizar el cotejo.

