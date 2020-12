Gregorio Pérez reveló “importante oferta” de Cristal por jugador de su club

Sporting Cristal ya comenzó a hacer sus movidas en el mercado de pases de cara a la próxima temporada. El club rimense anunció como su primera contratación para el 2021 a Irven Ávila, quien ya jugó en el equipo hace algunos años, pero el ‘Cholito’ no sería el único futbolista con pasado celeste que regresa al equipo.

De acuerdo con Gregorio Pérez, exentrenador de Universitario y actualmente DT en Defensor Sporting de Uruguay, el cuadro del Rímac pretende contar con los servicios de Alejandro González, defensa de 32 años, que ya estuvo a préstamo en Cristal en el 2009.

“Hay varios futbolistas que culminan (contrato) el 31 de diciembre, algunos no están en el club, como Alejandro González, quien tuvo una oferta importante de Sporting Cristal de Perú ”, señaló Pérez este viernes en entrevista con radio Sport 890 de su país.

Alejandro González

González, quien jugó algunos años en el fútbol italiano, se desempeña como zaguero central, aunque en ocasiones ha alternado como lateral derecho. El interés de Cristal por su fichaje podría deberse a la situación de Omar Merlo, quien todavía no ha definido si renovará con el campeón de la Liga 1.

Durante su paso por el club bajopontino, el defensa uruguayo disputó 43 partidos y consiguió marcar un gol. Este año, alcanzó a jugar 15 encuentros con el conjunto uruguayo, la mayoría de ellos como titular.

Sporting Cristal: altas, bajas y rumores para el 2021

Otro jugador extranjero que estaría en la mira de la directiva celeste es el portero de la selección boliviana Carlos Lampe. No obstante, Always Ready, actual club del golero, anunció que no ha recibido ninguna propuesta formal por el futbolista.

Alejandro Hohberg, Josué Estrada y Alejandro Duarte también han sido voceados para llegar a La Florida. En tanto, las únicas bajas confirmadas hasta el momento son las de Renzo Revoredo y Kevin Sandoval, de quienes el club se despidió con un mensaje de agradecimiento en las redes sociales.

