En dos días Messi estará habilitado para decidir si se va o no a otro club

El vínculo entre Lionel Messi y el FC Barcelona podría irse distanciando a partir del 1 de enero de 2021. Ello debido a que desde esa fecha solo faltarían seis meses para que su contrato con la institución azulgrana llegue a su fin. Por tal motivo, apenas inicie el nuevo año, el ’10′ podrá negociar un contrato gratuito con un equipo que no sea español.

Recordemos que antes que inicie la temporada 20/21 de LaLiga de España, el argentino había expresado su deseo de cambiar de aires luego de más de 15 temporadas en el conjunto culé. Sin embargo, no se terminó dando porque para cambiar de equipo se tenía que pagar una cláusula de 700 millones de euros, una cuestión “imposible”, según dijo Messi.

La otra manera para intentar desligarse del FC Barcelona era acudiendo a un juicio. Este panorama iba contra los ideales del delantero.

“Yo no iría al juicio contra el Barcelona porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué aquí, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barcelona me dio todo y yo le di todo”, mencionó Messi en una entrevista a Goal.com en su momento.

Ahora, el viento sopla a su favor y en dos días ya podrá negociar de manera gratuita su traspaso a otro equipo que no sea de la Liga Santander de España, ya que por reglamento, al restarle seis meses de contrato es libre de negociar uno nuevo con otro club.

Messi sobre su futuro en Barcelona

En caso de que no siga en la institución azulgrana —su contrato vence el 30 de junio de 2021— Lionel Messi explicó que no le gustaría irse en malos términos, ya que el Barcelona “es su vida”.

“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes”, comentó en una entrevista con La Sexta.

