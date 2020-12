Roberto Mosquera: “Siempre creen que el extranjero es mejor”

Roberto Mosquera es el último técnico bicampeón del fútbol peruano. En el 2019 y 2020 con Binacional y Sporting Cristal, respectivamente. El entrenador ha demostrado su capacidad para dirigir.

“Estamos dando fe de que sabemos, que merecemos oportunidades, pero la miopía a veces no permite. Un empresariado que se apodera y dirigentes que no están en la presidencia, pero están por abajo buscando su 10%”, aseveró el DT para TV Perú.

El técnico explicó que hay algunos técnicos que sin ningún tipo de currículum, que no han dirigido en primera división en su país, llegan a estar en las selecciones menores de Perú.

“Lo que tenemos que cuidar, cultivar porque son los que nos van a llevar a Qatar. Sin ningún norte, estuvieron años ahí y esas selecciones no clasificaron a ningún lado y jugaron a nada tampoco. Entonces, eso pervierte el sentido de meritocracia”, indicó Mosquera.

“Acá hay una equivocación, siempre creen que el extranjero es mejor. Yo no tengo nada contra los extranjeros, me han enseñado muchísimo, pero han venido de los otros también”, enfatizó.

El DT valorizó la labor de Wilmar Valencia con Sport Huancayo, que lo llevó dos años a Copa Sudamericana. También a Franco Navarro quien ha estado varios años en UTC y siempre peleó algo en el fútbol peruano.

“A Teddy le dan Boys. ‘¿Ya no hay extranjeros? No nadie quiere venir. Ya llámalo a Teddy y los salva de la baja porque es capaz’. Y al ‘Chino’ le dan migajas porque dirigencialmente no se sabe a donde va. Él no permitió que Municipal descienda”, concluyó Mosquera.

