Messi sobre su futuro en Barcelona: “Ahora solo pienso en acabar la temporada”

En entrevista con La Sexta, Lionel Messi anunció que se quedará en el FC Barcelona hasta final de temporada. A pesar de que su contrato le permite empezar a negociar con otros clubes a partir de enero del 2021, el capitán azulgrana aseguró que no escuchará ofertas.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no pienso en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, dijo Messi en conversación con el periodista Jordi Évole.

Sin embargo, en caso de que no siga en la institución azulgrana -su contrato vence el 30 de junio de 2021- Lionel Messi explicó que no le gustaría irse en malos términos, ya que el Barcelona “es su vida”.

“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes”, comentó.

Lionel Messi llegó a los 13 años al FC Barcelona y, desde su ascenso al primer equipo, ha jugado más de 700 partidos oficiales en 17 temporadas. El último récord que ‘la Pulga’ alcanzó fueron los 644 goles con la camiseta culé, estadística que lo convirtió en el primer jugador con más tantos en un club en la historia del fútbol.

