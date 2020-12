Lionel Messi confesó que debió haber ido al psicólogo: “Sé que lo necesito”

Lionel Messi no es de los jugadores que suele dar conferencias de prensas o entrevistas a cada momento; sin embargo, cuando lo hace, revela lo que sucede en su su vida íntima. En esta oportunidad, el astro del FC Barcelona conversó con un importante medio de España, al cual reveló que sufrió momentos difíciles en cuanto al aspecto emocional y que debió asistir al psicólogo.

“Tendría que haber ido al psicólogo pero no fui nunca. No sé por qué me cuesta dar el paso incluso sabiendo que lo necesito”, comentó el capitán de la selección argentina al periodista Jordi Évole del diario La Sexta.

“Me dijo Antonella que diera el paso, me insistió para que vaya. Me guardo todo y no lo comparto, y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por mi día a día, me haría bien, pero no lo hago”, agregó el seis veces ganador del Balón de Oro.

Tras esto, el argentino aseveró que nunca lloró con una derrota del FC Barcelona o de la Albiceleste. “No he llorado por tema deportivos, pero sufrí muchísimo, por otros temas sí he llorado, pero prefiero no entrar en detalles”, señaló.

Por último confesó que le gustaría ser anónimo y pasar desapercibido. “A veces me gustaría ser anónimo, me gustaría ir al supermercado, sin tener 300 ojos mirándome. Sobre todo cuando estoy con mis hijos sí me gustaría pasar desapercibido”, finalizó el capitán del conjunto Azulgrana. Cabe resaltar que Lionel Messi se encuentra en Argentina recuperándose de unas molestas al tobillo, por lo que no estará ante el Eibar por LaLiga Santander.

