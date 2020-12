Durante más de una hora, Lionel Messi habló de varios temas con el periodista Jordi Évole de La Sexta. Una de las interrogantes que se tocó fue si seguirá en el FC Barcelona, debido a que su contrato vence a final de temporada. El astro argentino señaló que “no tiene nada claro” sobre su futuro.

Tras estas declaraciones, Ronald Koeman, DT del FC Barcelona, dio su opinión en rueda de prensa. “No la he visto en directo, pero la he leído en la prensa. Me parece perfecto que explique sus opiniones. Siempre estuve tranquilo con él y no cambia. No podemos influir en su decisión y hay que sacarle el mejor rendimiento. Ya veremos qué pasa.”

Consultado por los elogios de Messi sobre su elección como técnico azulgrana, Koeman respondió que “no es que me de calma, pero se lo agradezco porque es muy importante. A cualquiera le gusta que hablen bien de él. Sigo siendo el mismo que trata de sacar el equipo adelante en un año de transición”.

Messi deja su futuro al aire

Lionel Messi, quien finaliza contrato con el FC Barcelona en junio del 2021, reveló que decidirá si seguirá o no en el club al final de temporada.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no pienso en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, agregó.

