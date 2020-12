José Soto se refirió a las posibilidades de dirigir a Alianza Lima en la Liga 2

Tras perder la final del ascenso ante Alianza Atlético de Sullana, expiró el vínculo que unía a José Soto y Juan Aurich. Es por ello que se instaló la duda de si sería el nuevo técnico de Alianza Lima en la Liga 2 que iniciará en abril próximo. Ante esta incógnita, el exjugador del elenco blanquiazul dejó en claro que nadie se ha comunicado con él y primero tiene que ver su futuro.

“Acá acaba el contrato con la finalización del campeonato y después vamos a ver”, comentó Soto para el programa Fútbol en América. Añadió que su familia “decidirá” qué es lo que quiere más adelante. Tras esto, fueron a buscar a la esposa e hija del entrenador, quienes mostraron su negativa ante la idea de que dirija a Alianza Lima el próximo año.

“No, no, no, es mucha presión. Queremos estar tranquilos. Es un no rotundo, ya está bien conversado. Si la cabeza no cambia, nadie cambia”, señaló la conyugue. “Ya te dio la respuesta, si ellas están felices...”, comentó el ‘Káiser’. Finalmente, aseguró que por el momento no lo han llamado de la institución íntima.

Juan Aurich perdió la final

Tras empatar a cero en los 90 minutos, Alianza Atlético de Sullana y Juan Aurich definieron al campeón de la Liga 2 en los tiempos suplementarios. Recién en la segunda mitad, el Vendaval anotó los tantos a través de Sebastián Córdoba y Kevin Lugo, mientras que Franco León pondría el descuento para el Ciclón del Norte. Finalmente, el elenco piurano ascendería a la Primera División de la mano de su entrenador Jhair Butrón.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.