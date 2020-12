Jahir Butrón sobre su hermano Leao: “Fue por él que Alianza consiguió cosas”

El desenlace de la temporada 2020 del fútbol peruano le deparó suertes distintas a los hermanos Jahir y Leao Butrón. Mientras que el primero consiguió el ascenso a la Liga 1 con Alianza Atlético, el segundo perdió la categoría con Alianza Lima, club que ya ha empezado a realizar cambios en la plantilla de cara a la Liga 2 del próximo año.

Las principales novedades son las salidas de varios jugadores que formaron parte del plantel en la última campaña, aunque la situación de otros que culminan contrato a fines de diciembre todavía no se resuelve. Uno de ellos es precisamente el guardameta, quien, por su parte, tampoco ha aclarado si continuará con su carrera como futbolista.

Consultado por este particular, el técnico del flamante inquilino de la primera división, Jahir Butrón, manifestó sentirse dolido por su hermano, quien, en su opinión, ha sufrido “mucho maltrato” pese a ser el principal responsable de que Alianza haya luchado por el título en años recientes.

“Si Alianza estuvo donde estuvo en los últimos años fue por Leao. No por nadie más. O sea, por Leao. Esto es un deporte colectivo, pero tampoco hay que cegarnos (...) Fue por Leao que Alianza consiguió cosas. He visto mucho maltrato hacia él y no se lo merece”, expresó el entrenador del Vendaval para Fútbol en América.

Jahir Butrón: “Para mí es un orgullo dirigir a Sullana”

Finalizado el partido por la final de la Liga 2 en el que su equipo se proclamó campeón tras vencer a Juan Aurich, el estratega de 45 años afirmó sentirse orgulloso de haber conseguido el objetivo de volver a primera división con el conjunto piurano.

“Para mí es un orgullo dirigir a Sullana, más aún en su centenario. En algún momento (estuvimos) con un poco de presión, pero nos sacamos de la cabeza eso y por salud mental no vimos comentarios y nos dedicamos solo a trabajar”, declaró el último domingo en Gol Perú tras el triunfo de Alianza Atlético.

